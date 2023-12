Verona-Parigi nuova destinazione per il network italiano di Air France

VER0NA Dal 2 aprile 2024, dopo una pausa di 9 anni, Air France tornerà a Verona con un collegamento diretto su Parigi Charles De Gaulle. Il volo, operato in Embraer E190, sarà attivo 3 volte a settimana (martedì, giovedì e sabato), che diventeranno 2 volte a settimana (martedì e sabato) durante i mesi di luglio ed agosto. La partenza da Parigi è prevista alle 12:35 con arrivo alle 14:10. Il rientro da Verona sarà, invece, alle 15:10 con arrivo nella Ville Lumière alle 16:45.

“Siamo estremamente felici di accogliere nuovamente Verona nel nostro network, un’ulteriore dimostrazione della grande importanza che il mercato italiano costituisce per noi. Con questo nuovo collegamento puntiamo a rafforzare la nostra presenza in un’area chiave della Penisola, il nord-est, offrendo accesso ad un ampio network di destinazioni internazionali grazie al nostro hub di Parigi CDG.” commenta Eléonore Tramus, General Manager East Mediterranean Air France-KLM.

“Il ritorno di Air France all’aeroporto Catullo con il volo su Parigi Charles De Gaulle è il risultato di un’intensa collaborazione tra il Gruppo SAVE e la compagnia aerea. Si tratta di un collegamento strategico per l’ampio bacino d’utenza dello scalo, che risponde alle esigenze di viaggi per affari e per turismo, sia incoming che outgoing, garantendo la connettività su prosecuzioni internazionali e intercontinentali attraverso uno dei primari hub europei.” dichiara Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo SAVE.

Attraverso questo nuovo volo, i clienti italiani avranno accesso ad importanti destinazioni chiave per Air France come Boston, New York, Los Angeles, Abu Dhabi, Johannesburg, Mauritius, Tokyo Haneda, Pechino e molte altre. I passeggeri potranno viaggiare a bordo di una flotta all’avanguardia (il 45% della flotta Air France sarà composta da aerei di nuova generazione entro il 2025), con lo stile distintivo e la ricercata gastronomia per cui la compagnia è famosa in tutto il mondo.

A livello mondiale, Air France continua così a diversificare la propria rete. La compagnia aerea aggiungerà un totale di 7 destinazioni al suo programma estivo 2024 (da aprile a ottobre 2024), comprese 3 nuove città, dal suo hub di Parigi-Charles de Gaulle.