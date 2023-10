Basket Serie A2 femminile – MantovAgricoltura, patron Purrone prenota i primi due punti

SAN GIORGIO In casa MantovAgricoltura è iniziato il conto alla rovescia per l’avvio del campionato di Serie A2. Sabato sera (ore 20.30) al PalaSguaitzer le sangiorgine affronteranno la Cestistica Spezzina. Il precampionato delle biancorosse si è chiuso sabato scorso con l’amichevole persa contro l’Alperia Bolzano. Un match che ha messo in evidenza aspetti positivi e qualche limite da correggere. Di certo l’esordio con la Spezzina presenta già un alto coefficiente di difficoltà, amplificato dal fatto che coach Stefano Purrone non avrà a disposizione per infortunio Sofia Bottazzi. Un’assenza pesante, che certamente si farà sentire, ma alla quale la squadra dovrà sopperire con una prestazione ancora più attenta e determinata.

Dell’imminente esordio del MantovAgricoltura abbiamo parlato col presidente Antonio Purrone: «Conosciamo la Spezzina – dice – , visto che l’abbiamo affrontata nella stagione precedente in precampionato. Però quello di sabato sarà un match ricco di incognite perchè sia loro che noi siamo cambiati. Difficile fare un pronostico, le variabili sono tante». San Giorgio si presenta comunque determinato al via del suo terzo campionato di A2: «Sì – conferma Purrone – . Abbiamo tutta l’intenzione di condurre un buon torneo. Magari di centrare l’accesso ai play off per il terzo anno di fila, per qualificarci per la Coppa Italia. Le amichevoli sono terminati, lo staff tecnico ha ottenuto i riscontri che cercava per individuare le pecche da correggere. Da sabato si fa sul serio. Dispiace non avere Sofia Bottazzi, però iniziamo il torneo davanti al nostro pubblico e questa dev’essere considerata un’opportunità». Come dire che il presidente vuole intascare i due punti: «Sì – conferma – . Penso che anche il coach e tutta la squadra lo vogliano. Anche perchè poi ci aspettano due trasferte consecutive, a Roma e in Sardegna. Meglio affrontarle con del fieno in cascina».