Basket serie A2 – Staff Mantova, primo acuto in Supercoppa

MANTOVA La Staff Mantova riscatta la sconfitta patita contro Udine e batte Orzinuovi con il punteggio di 85-79.

Emanuele Di Paolantonio conferma in blocco lo starting five che aveva rotto il ghiaccio domenica scorsa contro Udine nell’esordio di Supercoppa Lnp e quindi schiera Bonacini, James, Cortese, Ghersetti e Weaver; coach Corbani risponde con Spanghero, Miles, Martini, Galmarini e Zilli per Orzinuovi che figura come la squadra di casa nonostante si giochi alla Grana Padano Arena perché il campo di Orzinuovi non ha ancora ultimato i lavori e quindi al momento non è utilizzabile. Corbani deve fare a meno di Mastellari che è al seguito della squadra ma a riposo precauzionale, mentre schiera con il contagocce la sua star Hollis nonostante un riscaldamento pre partita completo che faceva pensare a un normale utilizzo.

Partenza sprint della Staff, che in appena 2’30’’ piazza un break di 8-0 e tiene così ancora al palo Orzinuovi. Da lì un controparziale di 9-0 per i bresciani. Da lì nei restanti minuti un cammino pressoché analogo, senza strappi da una parte e dall’altra il primo quarto di gioco finisce sul 19-17 per Mantova. Il secondo quarto inizia con Mantova che incrementa leggermente il proprio vantaggio, 28-24, grazie a un 9-7 prima che Orzinuovi metta a segno un paio di canestri facili sfruttando un accenno di pigrizia difensiva della Staff che costringe Di Paolantonio a chiamare timeout e a fare una sfuriata che si sente in tutta la (quasi deserta) Grana Padano Arena. Arrivate all’intervallo lungo, le due squadre si ritrovano con una situazione capovolta: Orzinuovi è avanti 41-40. I bresciani sono letteralmente trascinati da Anthony Miles, che fa già registrare l’incredibile score personale di 19 punti (ovvero il 46% abbondante dei punti della sua squadra) che contribuiscono al 23 di valutazione. Stings a contatto grazie soprattutto ai diciotto punti equamente distribuiti tra Ghersetti e Bonacini. Pesano le sette palle perse dei biancorossi a fronte di 3 di Orzinuovi.

A 3’30’’ dalla fine del terzo periodo una tripla di capitan Ghersetti porta la partita in perfetto equilibrio, 55-55, e inizia da qui di fatto una volata finale che vede negli sprazzi finali del periodo anche qualche leggero momento di tensione. Al 30’ Mantova avanti 63-61 grazie a una tripla a fil di sirena dall’angolo di Luca Infante. Il lungo ex Reggio Emilia si porta con sé l’inerzia di quella tripla è decisivo nel mini break che porta la Staff avanti di cinque, 63-68, che però si ricuce subito e apre la strada a un finale punto a punto. A 3’ dalla fine 74-74. A 50’’ dalla fine Weaver segna da sotto e mette due possessi di distanza tra le squadre, nell’azione successiva il tap in ancora di Weaver su errore di James sigillano la partita e consegnano i primi due punti di questa Supercoppa Lnp alla Staff. Risultato finale: 85-79. Sabato, nella terza e ultima giornata, in campo Verona-Mantova e Udine-Orzinuovi. Intanto Udine è qualificata matematicamente per la Final Eight.

Leonardo Piva