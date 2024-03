Automobilismo – Matteo Cressoni inizia dal Qatar l’avventura nella Fia Wec 2024

Mantova Matteo Cressoni è pronto per iniziare con la 1812km del Qatar una nuova significativa esperienza nel FIA World Endurance Championship. Il pilota mantovano torna nel Mondiale come uno dei candidati per la corona della LMGT3, classe inedita che si presenta al posto delle storiche GTE per la prima volta. Una Lamborghini Huracan GT3 EVO2 gestita da Iron Lynx vedrà protagonista Matteo che, come accaduto nella recente Rolex 24 at Daytona valida per l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, dividerà l’abitacolo con Claudio Schiavoni. La coppia è attesa in ogni singolo evento della categoria ed ovviamente anche nella leggendaria 24h Le Mans con il francese Franck Perera.

«Finalmente ci siamo! – ha detto Matteo – non vedo l’ora di iniziare questa nuova edizione del FIA WEC con Lamborghini ed Iron Lynx. Siamo motivati a fare bene sin da subito in una classe in cui indubbiamente il livello è alto. Le prove degli ultimi giorni ci hanno permesso di trovare il ritmo ed il feeling giusto con un tracciato atipico e molto complicato. Continueremo l’avvicinamento alla stagione con le tre prove libere che disputeremo nei prossimi giorni, non vedo l’ora di partire!».