Basket Serie A2 femminile – Play off, MantovAgricoltura con le polveri bagnate: Treviso passa 54-59

MANTOVA Inizia male l’avventura del MantovAgricoltura nei play off. Violato il fattore campo per le sangiorgine, che cedono il passo a Treviso al termine di una partita opaca e dalle basse percentuali al tiro in cui peraltro, poco prima dell’avvio, coach Logallo si è trovato a fare i conti con l’assenza improvvisa di Llorente a causa di un piccolo infortunio occorso proprio durante il riscaldamento. Giovedì le sangiorgine dovranno andare a vincere gara-2 a Treviso per pareggiare la serie e tornare al PalaSgu per la bella.

MANTOVAGRICOLTURA-MARTINA TREVISO 54-59 (10-11, 12-20, 20-15, 12-13)

MNAGRICOLTURA S.GIORGIO Fietta 12, Novati 4, Dell’Olio 8, Petronio 9, Orazzo 4, Llorente ne, Nwachukwu, Buelloni ne, Cremona 13, Bottazzi 4. All.: Logallo.

MARTINA TREVISO Vespignani 8, Perini 6, D’Angelo 15, Da Pozzo 7, Egwoh 14, Zagni 3, Amabiglia ne, Capra, Lazzari ne, Gini 6. All.: Matassini.

ARBITRI Suriano di Settimo Torinese e Pulina di Rivoli.

NOTE Tiri da 2: SG 15/36; MT 13/39. Tiri da 3: SG 3/17; MT 6/17. Tiri liberi: SG 15/24; MT 15/18. Rimbalzi: SG 30 (Novati 6); MT 43 (Egwoh 14). Assist: SG 4 (Fietta 2); MT 10 (Zagni 3). Palle perse: SG 16; MT 18. Palle recuper.: SG 8; MT 10. Falli fatti: SG 15; MT 20