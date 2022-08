VOLTA MANTOVANA Un uomo di 33 anni è rimasto ferito in modo grave in un incidente avvenuto oggi intorno alle 14 a Volta Mantovana sulla Sp 236 Goitese. Il 33enne era in sella a una moto che per cause in corso di accertamento si è scontrata con un’auto. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e i mezzi del 118. Il motociclista è stato caricato su un’eliambulanza e trasportato per accertamenti all’ospedale di Mantova.