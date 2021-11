Inaugurazione ottava edizione Mantova Poesia con il poeta Giampiero Neri

MANTOVA Sarà Giampiero Neri, grande decano della poesia italiana contemporanea, a inaugurare l’ottava edizione del Festival Mantova Poesia. Il poeta presenterà la sua ultima opera: Piazza Libia (Edizioni Ares, 2021). L’appuntamento è fissato per venerdì 12 novembre alle ore 18 presso la Casa del Mantegna a Mantova. Dialogheranno con l’autore il poeta ed editore Alessandro Rivali e lo scrittore e drammaturgo mantovano Angelo Lamberti. Il Festival Mantova Poesia è curato dall’associazione mantovana La Corte dei Poeti e gode dei patrocini di Comune e Provincia di Mantova. Il cognome di Giampiero Neri è in realtà Pontiggia; egli è infatti il fratello dell’affermato scrittore Giuseppe Pontiggia scomparso nel 2003. Neri pubblica per la prima volta i suoi versi nel 1965, sulla rivista Il Corpo, diretta da Giancarlo Majorino. Seguono altre pubblicazioni su riviste letterarie, come Almanacco dello Specchio, Paragone, Resine, fino al 1976, anno in cui esce la sua prima raccolta di poesie edita da Guanda: L’aspetto occidentale del vestito. Da allora fu un susseguirsi di titoli pubblicati soprattutto da Mondadori, ma anche da Garzanti, Interlinea e LietoColle. Nel 2009, con l’opera Paesaggi inospiti, vince il Premio internazionale di poesia Alfonso Gatto. Nel 2010 viene pubblicato da Chelsea Editions di New York il suo libro Natural Theater: Selected Poems, 1976-2009. Nel 2012 esce, per Arnoldo Mondadori Editore, Il professor Fumagalli e altre figure, opera con evidenti tendenze prosastiche che si prolungheranno nella successiva produzione dell’autore. Nel 2014, nella Biblioteca del Quirinale, viene insignito del prestigioso Premio Dante Alighieri. Le sue opere più recenti sono Da un paese vicino (2020) e Piazza Libia (2021), entrambe pubblicate da Ares, casa editrice diretta da Alessandro Rivali. L’ingresso all’evento sarà libero. Si consiglia di prenotare dato il numero limitato di posti: contatti@mantovapoesia.it – WhatsApp 379.2585317. Verrà richiesto il green pass.