Basket serie A2 m – Finelli: “Pompea come outsider per la vittoria”

MANTOVA Nonostante il clima di emergenza e le polemiche sulla decisione di riprendere le ostilità sportive del campionato, alla fine si torna a giocare. E non per una partita qualsiasi. Lunedì in una Grana Padano Arena dalle tribune obbligatoriamente deserte, andrà in scena il derby tra Mantova-Verona. Nuovo capitolo della grande rivalità, ma certamente sarà il meno sentito perché non ci sono le condizioni per pensare serenamente solo alla pallacanestro. Gli Stings hanno potuto lavorare in queste settimane al Dlf e coach Finelli lascia trasparire apprezzamento per come la squadra si è allenata: «Le due squadre stanno bene – afferma – Verona ha vinto sette delle ultime otto partite, ora sono molto profondi dopo l’arrivo di Jones e Loschi. Noi arriviamo da un buon periodo, abbiamo vinto tre partite di cui due trasferte e siamo in un buon momento. Ci dispiace che l’assenza di pubblico coincida con il derby. Sarà decisiva l’intensità fisica. Verona ha tanto talento e tanta fisicità. Verona ha poi grande esperienza, in questo momento può schierare dieci senior e non ha neanche un under, dove probabilmente il più giovane è Candussi che ha 26 anni, mentre noi abbiamo cinque ragazzi tra i 19 e i 22 anni. Verona, secondo me, è tornata a essere la favorita per il salto di categoria. Da un lato, quindi, chi deve vincere e noi che saremo l’outsider». Mette in particolare risalto l’importanza dell’impatto fisico anche il centro Luca Infante: «Sarà fondamentale l’intensità fisica – dichiara – in queste settimane abbiamo sempre mantenuto alta l’intensità in allenamento e ci siamo preparati bene per il derby. Vogliamo ripartire da dove avevamo interrotto, ovvero dalla bella partita di Ravenna, perché adesso arriva il momento cruciale della stagione. Sarà importante partire forte e aggredirli. Verona è una squadra costruita per vincere e in corso d’opera è stata anche ritoccata per vincere».

La partita, che inizierà alle ore 20.45, sarà trasmessa da Sportitalia sul canale 60 del digitale terrestre.

Leonardo Piva