Progetto Didattico ABC Autostrada del Brennero e Polstrada a Viadana

MANTOVA Nei giorni scorsi la Polizia Stradale di Mantova e l’Autostrada del Brennero sono stati impegnati nella conduzione del progetto didattico “ABC l’autostrada del Brennero in città” a Viadana.

L’obiettivo condiviso dalla Polizia Stradale e dell’Autostrada del Brennero è la sensibilizzazione dei giovani, futuri automobilisti, per ridurre al minimo gli incidenti stradali e le vittime della strada.

L’evento formativo, rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori, quest’anno si è tenuto presso il Palasport Farina di Viadana coinvolgendo in presenza 627 alunne e alunni degli Istituti San Felice di Viadana e Gonzaga di Castiglione delle Stiviere ed altri 173 collegati in streaming dalle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Mantova.

L’evento si è suddiviso in due momenti. Un primo, teorico, con l’alternanza di consigli pratici e di video con toccanti testimonianze o incidenti, rinforzato dalla partecipazione, per classi, a un quiz in tempo reale sui temi trattati. A rispondere meglio di tutti la 5CP San Felice di Viadana che si è aggiudicata un premio.

Prima della parte pratica tutti i ragazzi hanno assistito alla toccante testimonianza di Mauro Bernardi, costretto in sedia a rotelle dopo un incidente subìto a bordo del suo camion.

La seconda parte, più pratica, ha permesso ai giovani di toccare con mano i rischi e i pericoli e le prassi virtuose dello stare al volante. Nel villaggio della sicurezza allestito dalla Polizia Stradale, dai Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Areu e Polizia Provinciale gli operatori hanno fatto vivere a tutti i presenti un frammento dell’esperienza di un incidente, la prova di frenata su fondo stradale bagnato, alle pratiche di soccorso, alla simulazione – attraverso speciali visori – della guida in stato di ebrezza.