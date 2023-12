Pellaloco: parcheggio e pulizia marciapiedi, via ai lavori

ROVERBELLA Proseguono i lavori di riqualificazione e manutenzione delle strade di Roverbella e frazioni. Nello specifico gli interventi sono previsti nella frazione di Pellaloco.

«Proseguono, infatti, gli interventi di manutenzione straordinari della viabilità del nostro territorio, con priorità nelle aree a maggior criticità – ha dichiarato il sindaco di Roverbella, Mattia Cortesi -. Nei prossimi giorn, condizioni meteo permettendo, inizieranno i lavori in via Kennedy a Pellaloco con la pulizia dei marciapiedi, la preparazione del parcheggio e la posa dei cordoli. La posa dei nuovi manti stradali verrà programmata tra qualche settimana non appena le temperature lo consentiranno». Sta, quindi, prendendo forma sempre più l’impegno del Comune di Roverbella per creare le condizioni affinché in questi anni e in un futuro prossimo il capoluogo e le sue frazioni compiano un ulteriore salto di qualità sono molteplici aspetti. Tra le priorità, come già scritto da La Voce di Mantova, vi sono gli impianti sportivi di Roverbella e di Malavicina e andando nello specifico si è ottenuto dal Pnrr un finanziamento di 150 mila euro per la progettazione di fattibilità tecnico economica degli interventi da effettuarsi in queste due aree. E a Malavicina, in particolare, la giunta Cortesi, punta alla riqualificazione del Palazzetto dello sport e della palestra. Per quest’ultima si parla di riqualificazione energetica e miglioramento della sicurezza antisismica.