Basket serie A2 m – Mennini: “La Staff può crescere ancora”

MANTOVA La Staff concede il… tris. Sul parquet di Trapani i biancorossi hanno conquistato un’altra vittoria che permette di rimanere a punteggio pieno in quella che ormai è una ristrettissima cerchia formata solo da Cantù e Udine. Un avvio di regular season che va oltre le più rosee aspettative, anche alla luce del fatto che domenica, dopo due turni fuori casa, gli Stings si preparano per tornare alla Grana Padano Arena per affrontare Orzinuovi, che in questo momento è ancora a zero punti. «Non posso partire dalla considerazione che l’anno scorso queste tre partite le avevamo perse – esordisce il consigliere d’amministrazione Paolo Mennini – è molto importante aver iniziato con il piede giusto e sarebbe molto importante per noi riconfermarci in casa per dare continuità a questo processo di crescita, che anche nella partita di Trapani ha comunque evidenziato come ci siamo ampi margini di miglioramento. Non è stata una bella partita ma sapevamo che considerando le assenze di Trapani avrebbero provato a buttarla un po’ sulla “guerriglia”, ma quest’anno abbiamo una solidità di squadra che ci permette di affrontare anche queste battaglie. Siamo molto contenti ma siamo solo all’inizio per cui dobbiamo assolutamente cercare di dare continuità a questo processo di crescita. Sottolineo le prestazioni di Iannuzzi e Stojanovic, il primo è un centro probabilmente di categoria superiore e Stojanovic è stato davvero un leone che ha trascinato la squadra». Domenica arriverà la sopracitata Orzinuovi a far visita ai biancorossi: «Credo che possa avere i nostri stessi valori e le nostre stesse ambizioni, quindi sarebbe molto importante vincere per poi andare a giocare la domenica successiva a Cantù che con ogni probabilità è la favorita del nostro girone. I conti andranno comunque fatti più avanti, questo è il periodo della semina e dove bisogna migliorare perché penso che siamo ancora al 60/70%, non di più. Il periodo della verità sarà Febbraio e Marzo». Ultimissimi giorni di vita per la campagna abbonamenti che terminerà sabato: per sottoscrivere la tessera è necessario recarsi all’Info Point di Piazzetta Zaniboni aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 12. Per info e prezzi visitare il sito ufficiale degli Stings.

Leonardo Piva