Basket serie A2 m – Pompea, coach Finelli elogia lo staff: “Grande merito va alla squadra invisibile”

Mantova Seconda vittoria di fila, secondo posto agganciato a pari merito con Forlì e un altro successo di carattere con una squadra della medesima fascia di classifica. La situazione è speciale, lo si capisce anche da coach Finelli che si presenta in conferenza ma cede subito la parola al suo staff per premiare la “squadra invisibile”, come l’ha definita proprio il tecnico. «Vigori non ha giocato per problemi fisici – esordisce con il primo di tre punti Finelli – sono felice per questa vittoria, passiamo un buon Natale. È stata una bellissima giornata di basket, è stato bello vedere aprire dopo tanti anni il secondo anello della Grana Padano Arena. Ultimo punto, questa vittoria è grande merito della squadra invisibile, il mio staff, e quindi lascio commentare a loro». Il primo assistente Cassinerio: «In una giornata in cui abbiamo tirato male dal campo, abbiamo vinto di 26 punti concedendo 16 punti nel secondo tempo. Questo vuol dire che abbiamo alzato l’intensità difensiva. Fare questa prestazione in una giornata così di festa non era facile, è stata davvero una grande prova. Siamo contenti di aver regalato ai tantissimi tifosi presenti una bella soddisfazione». Il secondo assistente Stefano Purrone: «Rientrati in campo dopo l’intervallo abbiamo focalizzato i punti chiave da applicare in difesa e li abbiamo eseguiti con la maggiore intensità possibile. È stata una difesa collaborativa». Euforico anche il preparatore atletico Missarelli: «Stiamo avendo grande ritmo negli allenamenti, fisicamente stiamo bene. Stiamo avendo un’ottima risposta dai ragazzi sia in sala pesi, nei lavori individuali che negli allenamenti di squadra veri e propri».

Leonardo Piva