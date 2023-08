Botte al bar a Volta Mantova, 22enne in ospedale

VOLTA MANTOVANA – È finito in ospedale a Mantova con un taglio sulla nuca un 22enne di nazionalità marocchina che nella tarda mattinata di ieri (dopo mezzogiorno) è rimasto coinvolto in una colluttazione con un connazionale all’interno di un bar di piazza Cavour. Le cause dell’episodio non sono chiare ma è probabile si tratti di motivi piuttosto futili. Sta di fatto che il 22enne ed un suo conoscente pure di nazionalità marocchina nella tarda mattinata di ieri si trovavano nel bar di piazza Cavour quando ad un tratto hanno iniziato a discutere in modo piuttosto animato. Dalle parole però si è passati ai fatti nel giro di breve tempo e tra i due è nata una colluttazione. Ad avere la peggio il 22enne che avrebbe ricevuto un violento pugno sulla nuca (pare non siano stati usati oggetti contundenti). Da lì, l’allarme: sul posto il 118 che ha portato il giovane al Poma e i Cc. L’aggressore nel frattempo era già fuggito.