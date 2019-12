Basket serie A2 m – Pompea, Sarto: “Difesa e corsa le nostre armi”

Mantova Un giovane protagonista contro Piacenza, nelle fila della Pompea, è stato Alvise Sarto: «A differenza delle gare in casa con Milano e Imola, contro l’Assigeco siamo tornati in campo, dopo il primo tempo, con tanta voglia di fare bene. Così abbiamo vinto una partita sporca, senza grandi percentuali in attacco, e abbiamo fatto della corsa e della difesa le nostre armi vincenti. È dall’inizio del campionato che il coach ci ha dato questi input. Ci è voluto del tempo per perfezionare i meccanismi in difesa, ma è diventato il nostro marchio di fabbrica. Tante squadre cercheranno di rafforzarsi per essere più competitive e anche noi cercheremo di esserlo fino alla fine. Come atleta ho ancora da imparare tante cose perchè ho vent’anni e devo fare molta strada per diventare un giocatore solido e per poter militare in squadre importanti».

Cecchino implacabile da tre punti l’americano Rotnei Clarke, che ha messo in ginocchio, con le sue bombe, l’Assigeco Piacenza. Questa la sua analisi della partita in sala stampa: «Nel secondo tempo la difesa ha fatto la differenza perchè abbiamo concesso solo 16 punti agli avversari. Non so se siamo la squadra più forte del campionato con Ravenna, ma preferisco pensare ad una gara per volta a partire dalla trasferta di sabato a Milano. Ricordo ancora la brutta gara dell’andata e cercheremo ovviamente di rifarci. Ma dobbiamo mantenere la stessa intensità che abbiamo avuto in questa partita. Ci sorregge una buona condizione fisica».

