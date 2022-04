Basket serie A2 m – Staff, coach Valli: “Bravi ragazzi, questa è la mentalità giusta”

Forlì Colpo della Staff che, pur senza Stojanovic, è andata a vincere in casa dei romagnoli, riscattando la delusione per la sconfitta dopo un supplementare incassata a Cento, nella gara d’esordio della fase a orologio della A2.

«Prima di tutto vorrei sottolineare la grande prova in difesa della squadra – spiega il coach modenese – . Non scordiamoci che di fronte avevamo un quintetto che, soprattutto davanti al proprio pubblico, segna tanto. Ma la squadra si è fatta valere anche in attacco. Abbiamo giocato con la mentalità da play off. Arrivati a questo punto vogliamo prolungare la nostra stagione. Più avanti andiamo, meglio è. Mercoledì alla Grana Padano Arena ci attende la sfida con Roma, altra compagine tosta. Dovremo ancora una volta mostrare parecchia attenzione in difesa. Stavolta giochiamo davanti al nostro pubblico, come faremo anche domenica prossima contro Latina. Per questo vogliamo e dobbiamo cercare di fare bene. Attenzione, però. È vero che vincere fa molto piacere ed incide sul morale. Però dico subito ai ragazzi di non sentirsi appagati. Bisogna mantenere il massimo della concentrazione ed il giusto atteggiamento anche contro Roma e Latina, proprio com’è accaduto a Forlì. Ci attende una partita molto complicata. Tocca a noi saperla gestire e giocarla al meglio delle nostre possibilità».