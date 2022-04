Calcio Prima Cat. – Marmirolo ad un passo dal paradiso. Akinbinu e Halili regolano la Grumulus

Marmirolo Il Marmirolo accarezza a lungo il sogno Promozione con una settimana d’anticipo, ma dovrà aspettare domenica prossima: i neroverdi fanno un sol boccone della Grumulus: il 1° maggio col fanalino Psg basterà un solo punto per esultare. Il Rullo si rende pericoloso più volte già nei primi minuti del match, con Garutti, in due occasioni e Akinbinu: è quest’ultimo, infine a segnare il gol del vantaggio al 17’. Azione travolgente propiziata da uno scambio con Garutti, tiro rimpallato dal portiere, ma il pallone ruzzola in rete. Il raddoppio arriva dopo soli tre minuti: splendida invenzione di Garutti, che pesca Halili solo in area, tiro secco e F.Generali non trattiene, palla di nuovo nel sacco. La Grumulus a cavallo della mezzora prova a reagire, ma produce solo un tiro a giro abbondantemente alto con Passera. Passiamo alla ripresa, con il Marmirolo che continua a spadroneggiare: al 49’ azione in area di Akinbinu, cross per Halili, Generali devìa in angolo il suo colpo di testa. Sul corner seguente ancora l’estremo ospite para sull’incornata di Pedercini, mentre al 53’ para sulla conclusione di Akinbinu. La Grumulus si fa vedere un paio di volte al 57’ e 60’, ma in entrambi i casi fa buona guardia Coffani. Un’altra occasione ghiottissima capita ad Akinbinu al 63’, che si invola da solo verso la porta, ma il diagonale termina clamorosamente fuori. Al 72’ accorcia la Grumulus con Hemmami, che risolve una mischia in area. E’ solo un fuoco di paglia, perché al 76’ Akinbinu su illuminante assist di David Dondi semina gli avversari e dal limite fulmina Generali. All’86’ punizione terrificante di Mazzocchi, che da 30 metri costringe Generali a deviare sulla traversa. Palla di nuovo in campo e il portiere ospite si supera nuovamente andando a parare il tiro di Garutti. (giafer)