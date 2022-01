Mandato bis? Monicelli pronto a lasciare il passo

CASTELLUCCHIO – Quelli in corso potrebbero essere gli ultimi mesi della carriera amministrativa del sindaco Romano Monicelli. Se la sua squadra infatti sta iniziando a lavorare per ripresentarsi alle elezioni, la cui data non è ancora stata fissata, il primo cittadino invece potrebbe decidere di tirare i remi in barca dopo aver trascorso oltre trent’anni nel mondo amministrativo di Castellucchio. Di tempo ce n’è ancora – siamo solamente a gennaio – ma l’attuale sindaco sembra tentato a non ricandidarsi in vista della prossima tornata.

Già nel corso dell’ultima riunione preconsiliare, i consiglieri di “Con la gente” hanno iniziato a muovere i primi passi in vista dei prossimi mesi nel corso dei quali la campagna elettorale entrerà nel vivo. L’intenzione della compagine è proseguire con il lavoro fin qui svolto e dunque di ripresentarsi alle prossime elezioni. Con chi, però, non è ancora stato deciso. Se i nomi dei vari candidati infatti usciranno man mano con il tempo, anche quello del candidato sindaco non è così sicuro. Che dunque Monicelli si stia avviando verso il “pensionamento amministrativo”? La decisione definitiva non è ancora stata presa ma l’intenzione del sindaco pare essere quella di tirare i remi in barca, pur rimanendo a disposizione del paese. Bisogna ricordare che Monicelli, nato a giugno del 1950, ha iniziato la propria avventura tra i banchi del consiglio comunale nel 1990 come vicesindaco. Dal 1995 al 2002 è stato capogruppo di maggioranza. Poi dal 2002 al 2012 il primo mandato da sindaco; successivamente, dal 2012 al 2017, la parentesi come presidente della casa di riposo di Rodigo (in quel quinquennio fu sindaco Gianluca Billo, oggi in minoranza); infine la nuova candidatura del 2017. «Già oggi – afferma Monicelli – ho superato i 70 anni e arriverei alla fine di un altro mandato all’età di 77 anni. Inoltre, con un ruolo o con un altro, sono in Comune da oltre un trentennio: è giusto che la squadra prosegua, ma anche con altre guide. Le responsabilità e l’età iniziano a farsi sentire».