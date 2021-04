Basket Serie A2 maschile – Provaci ancora Staff: Cento è alla portata

MANTOVA Tre giorni dopo la grande prova contro Ravenna, la Staff cerca la vittoria bis sul parquet di Cento che le darebbe un ulteriore slancio in classifica nella volata verso i play off. E’ il secondo match della fase a orologio (palla a due alle ore 18) e i biancorossi ci arrivano con il morale a mille e con tutti gli effettivi a disposizione di coach Di Carlo: due fattori che mettono gli Stings nelle condizioni ideali per dare battaglia ed eventualmente portarsi a +4 sulla Tramec, creando così una primissima spaccatura all’interno del girone Azzurro.

«Cento è senza straniero già da un po’ di tempo perciò si può dire quasi “abituata” a farne a meno – afferma Di Carlo presentando la partita – è chiaro che l’assenza di uno straniero è influente, però è anche vero che è una squadra che in questo momento è molto viva e lotta. Il loro risultato finale con Trapani è bugiardo (sconfitta 80-61, ndr). Cento è una squadra che lotta e combatte, esperta, pericolosa e che ha carattere; è anche una squadra tattica, quindi ci sono delle insidie di cui chiaramente dobbiamo tenere conto e alle quali bisogna come sempre trovare degli antidoti, per portare a casa la partita. Queste insidie sono il tiro da tre punti e l’atipicità dei lunghi, pericolosi sia da sotto canestro che a distanza».

Molto fiducioso il play Davide Bonacini: «Crediamo che ci sia ancora molto margine di miglioramento – dichiara – e questo ci deve dare ulteriore carica per affrontare la seconda fase partita dopo partita, per imporci di alzare il tiro e avere questa intensità e continuità. Cento è una buona squadra, che sembra dover ancora fare a meno di uno dei due stranieri, ha però un gruppo di italiani molto valido e che gioca insieme da diverso tempo. Dobbiamo partire con l’idea di imporre noi il ritmo della gara, soprattutto a livello di intensità difensiva, per poi permetterci di giocare un po’ più sciolti in attacco».

Come dichiarato da Di Carlo, Cento dovrà nuovamente fare a meno di Cotton (lesione bicipite femorale), il cui recupero è previsto per domenica, e di Sherrod (microfrattura al piede, stagione terminata). La partita, come di consueto, sarà visibile sulla piattaforma streaming Lnp Tv.