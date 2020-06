Anche a giugno concerti in ospedale per portare sollievo a pazienti e operatori durante l’emergenza Covid. I cittadini potranno assistere dalla pagina facebook

MANTOVA Continua anche nel mese di giugno la rassegna di concerti in ospedale per portare sollievo a pazienti, operatori e cittadini. La musica per ringraziare i professionisti impegnati nell’emergenza si ascolterà solo affacciati alle finestre del Carlo Poma o in diretta facebook sulla pagina di ASST.

Il programma è ancora ricco di appuntamenti. Gli artisti si esibiranno di fronte all’ingresso dell’ospedale di Mantova. Anima dell’iniziativa il direttore dell’Oncologia e presidente dell’associazione Donatori di Musica Maurizio Cantore.

Nel pieno rispetto della normativa per evitare il contagio, niente assembramenti: non si potrà partecipare di persona. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Il Conservatorio di Mantova, la Provincia, il Comune e l’Istituto Oncologico Mantovano. Ha il sostegno di Rotary Club Mantova Castelli, Carrozzeria Borgonovi, Tullo Pezzo Bmw Mantova, Isitel servizi, Golinelli trasporti e logistica, Punto oro Mantova, De Biasi automatismi.

IL PROGRAMMA

5 giugno ore 18 | Manuel Malò, chitarra; Paolo Varoli, chitarra; Pietro Bonucci, batteria

9 giugno ore 18 | Elisa Rastrelli, voce; Gabriele Rampi, contrabbasso; Fabrizio Scrivano, chitarra

12 giugno ore 18 | Danilo Rea, pianoforte

16 giugno ore 18 | Gilda Reghenzi, voce; Davide Foroni, tastiera; Mauro Parma, batteria

19 giugno ore 18 | Mauro Negri, clarinetto; Marco Cocconi, basso; Federico Negri, batteria

30 giugno ore 18 | Rethro Tull (Paolo Meneghetti, chitarra; Fulvio Melfi, tastiera; Andrea Cremonesi, batteria