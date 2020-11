A nuovo lo Schiantarelli: opere per 100mila euro

ASOLA – Il Comune guidato dal sindaco Giordano Busi ha affidato alla ditta Edilmec Srl di Remedello (Bs), i lavori di messa in sicurezza del centro sportivo Schiantarelli per una spesa complessiva di poco meno di 104mila euro, tutti a carico del finanziamento regionale concesso al comune di Asola per la ripresa economica a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

L’intervento prevede la messa in sicurezza degli attuali spogliatoi del centro sportivo, annessi al campo di calcio, ed il completamento delle recinzioni e degli accessi carrai e pedonali con l’adeguamento delle uscite di sicurezza. Per quanto riguarda gli spogliatoi degli atleti, arbitri, locale infermeria e depositi, posti al di sotto delle tribune degli spettatori si prevede l’impermeabilizzazione della gradinata in quanto nel corso del tempo sono state riscontrate diverse infiltrazioni di acqua piovana.

Per il ripristino delle tribune è previsto l’utilizzo di sistemi per l’impermeabilizzazione delle gradinate in cemento armato mediante posa di una speciale membrana impermeabilizzante colorata con demolizione dei tratti eccessivamente ammalorati. Si provvederà poi al ripristino dei tratti di parapetti ammalorati e alla successiva reintonacatura e si interverrà sulle facciate esterne che presentano diversi distacchi di intonaco, demolendo l’intonaco ammalorato per procedere con la stesura del nuovo intonaco a base di cemento e resine per impedire la penetrazione dell’acqua piovana nelle murature sottostanti. Sarà inoltre necessario sostituire alcune porte interne e rimuoverne altre che impediscono il corretto uso delle uscite di sicurezza.

Per quanto riguarda infine gli spazi esterni si rende necessario completare alcuni tratti di recinzione mancanti e dotarli di un cancello pedonale e carraio al fine di separare gli atleti dagli spettatori e garantire la fruizione di alcuni spazi in completa sicurezza.