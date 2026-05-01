Rugby giovani – Sport, condivisione e salvaguardia dell’ambiente: Viadana si prepara per la Coppa Leonero

VIADANA Sarà una domenica all’insegna del rugby giovanile, della partecipazione e della sostenibilità quella del 3 maggio a Viadana, dove torna la Coppa Leonero, giunta alla sua 13ª edizione. Un appuntamento ormai consolidato, capace di coinvolgere centinaia di giovani atleti e le loro famiglie. Saranno oltre 600 i bambini attesi sui campi, suddivisi in 47 squadre e appartenenti a 14 società italiane e internazionali. In campo le categorie Under 6, Under 8, Under 10 e Under 12, con le gare distribuite tra lo stadio “Luigi Zaffanella” di Viadana e il campo Bacchi di Casalbellotto. Nel pomeriggio le finali si disputeranno a Viadana, dove verrà assegnata anche la Coppa Città di Viadana. Il programma prenderà il via alle 8.15 con l’apertura della segreteria, mentre le prime partite sono previste dalle 9.30. Spazio anche al tradizionale “terzo tempo”, momento simbolo del rugby che unisce atleti e famiglie in un clima di condivisione. Accanto all’aspetto agonistico, l’iniziativa conferma l’attenzione ai temi ambientali. Il Rugby Viadana 1970 prosegue nel progetto “Play the Game, Save the Planet”, adottando soluzioni per ridurre l’impatto dell’evento: materiali riutilizzabili e punti di distribuzione di acqua potabile, in collaborazione con AqA Mantova, per incentivare l’uso delle borracce. La giornata offrirà anche momenti educativi grazie al comitato “Genitori in Mischia” e alla pedagogista Michela Cardano, con laboratori per i più piccoli tra lettura, origami e cucina. L’evento, patrocinato dal Comune di Viadana, si inserisce nel solco delle iniziative che uniscono sport e comunità. “Eventi come questo rappresentano un valore fondamentale per il territorio”, ha sottolineato il sindaco Nicola Cavatorta. Sulla stessa linea il vicesindaco ed assessore allo Sport Alessandro Cavallari, che ha ribadito il ruolo delle società sportive nel tessuto locale.