Basket Serie C maschile – Jb Stings in scioltezza sul Romano (94-68). Viadana di misura sul Villasanta (63-61)

MANTOVA I Jb Stings esordiscono con una vittoria per 94-68 in questa seconda fase denominata “play-in” nella quale le prime tre classificate nel girone Est D di qualificazione incontrano in gare di andata e ritorno le prime tre del girone Est C. Si gioca per raggiungere i migliori posti nella griglia dei play-off: chi si classifica più in alto si assicura l’eventuale bella casalinga nelle gare degli ottavi, dei quarti e delle semifinali che si giocheranno al meglio delle 3 partite, mentre la finalissima si giocherà in gara secca in campo neutro. La sfida con il Romano Basket inizia con un sostanziale equilibrio e con le mani fredde di entrambe le contendenti; successivamente sale in cattedra il capitano Boudet e i biancorossi prendono le distanze dagli avversari, chiudendo il primo periodo con un vantaggio in doppia cifra: 24-13. La musica non cambia nel secondo quarto. I locali giocano in scioltezza e portano i vantaggio a 18 punti alla fine del primo tempo. Al rientro degli spogliatoi, dopo un inizio di terzo quarto ancora favorevole ai locali, il Romano mette in atto la rimonta sulla spinta di 3 triple consecutive e un gioco da tre punti. I locali, senza il capitano in campo, commettono errori di precisione in attacco e di distrazione in difesa. Con la rimonta gli ospiti si portano a ridosso dei biancorossi a sole 6 lunghezze di scarto. Un time-out chiamato da coach Romero permette di recuperare la concentrazione e l’energia necessarie per riportare il distacco in doppia cifra. 66-53 è il punteggio alla fine del terzo quarto. Nel quarto periodo gli ospiti si innervosiscono, mentre i biancorossi cambiano marcia e prendono il largo riportando il divario oltre i 20 punti, più che sufficiente per condurre in porto la gara in assoluta tranquillità con il punteggio finale di 94-68.

Al PalaFarina è iniziato sotto i migliori auspici il cammino nel Girone Bronze Est per il Gruppo Mauro Saviola. La squadra di Denis Tellini ha piegato 63-61 Villasanta. Che battaglia con i brianzoli che non volevano mollare: alla fine Viadana ha resistito e chiuso centrando una preziosa vittoria. «L’unica nota positiva è la vittoria – afferma il presidente Pizzetti – Troppo nervosi e confusionari. Non va bene se giochiamo in questo modo. Abbiamofatto il possibile per perdere questa gara, che sembrava chiusa nel secondo quarto. Male ai rimbalzi, però la squadra quando è andata sotto è rimasta in gara, trascinata e ben gestita da Righi. Per noi sono tutte finali. Dobbiamo rivedere tante cose, soprattutto nella mentalità e nell’approccio».