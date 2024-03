Calcio Eccellenza – Castellana, doppio Omorogieva e terza vittoria di fila: Bedizzolese ko (2-1)

CASTEL GOFFREDO Terza vittoria consecutiva, salvezza praticamente in tasca e vista play off: un momento d’oro per la Castellana, che nel giro di 7 giorni mette in saccoccia 9 punti. Tanto basta per garantirle una certa tranquillità in vista del rush finale. Si gioca ancora sul campo del Don Aldo: un terreno in sintetico che si sposa meglio con il clima di queste ultime settimane. A cadere sotto i colpi della truppa di Arioli, la Bedizzolese, trafitta dal grande ex Dennis Omorogieva, autore della doppietta decisiva. Proprio lui è una delle novità dell’ampio turnover del tecnico, che ritrova dal primo minuto anche un giocatore importante come Migliorelli sull’esterno. Il vantaggio arriva all’alba del match: al 7’ l’ex Castiglione, con un movimento da punta vera (controllo a centro area, rapida torsione e tiro vincente) sblocca l’incontro con un tiro fatale per Piccinardi. Al 21’ i granata recriminano: da corner, lo stacco di Okou Okou vale l’1-1, ma l’arbitro annulla per fallo su Chiarini. E al 34’ arriva il raddoppio goffredese, ancora grazie ad Omorogieva, che gira in rete, al volo, una palombella al miele di Bignotti. La Castellana, sicura grazie al doppio vantaggio, nel secondo tempo lascia giocare la Bedizzolese. E ad inizio ripresa, i granata la riaprono: al 49’ punizione di capitan Bertoli, Okou Okou calcia sul palo e poi, al secondo tentativo, accorcia le distanze. Passano 2’ e Treccani, dai venti metri su punizione, colpisce la traversa a a Piolini battuto: la difesa riesce a sbrogliare. La spinta bresciana però si esaurisce lì e all’80’ Faye Pape spreca una bella chance per chiudere i conti. Nella circostanza è grande la risposta di Piccinardi.

RISULTATI 26esima GIORNATA

Castellana-Bedizzolese 2-1

Falco-Pavonese 0-1

Ospitaletto-Cazzagobornato 2-1

Carpenedolo-Ciliverghe rinv

Casazza-Darfo Boario rinv

Atletico Cortefranca-Vertovese 2-1

Castiglione-Juvenes Pradalungh. 1-2

Scanzorosciate-Orceana rinv

Forza e Costanza-Rovato 2-2