Basket serie C Silver – Bortesi: “Curtatone, bene la prima vittoria interna”

Curtatone Finalmente per la Tea Junior Curtatone è arrivata la prima vittoria casalinga. Alla nona giornata di andata, nel girone Rosso della C Silver, domenica sera la squadra di Alberto Bortesi ha sconfitto il Roburt Fidus Somaglia per 87-60. Gara da applausi per Lo con 14 punti, ma in doppia cifra sono arrivati anche un super Boudet, al debutto con 17, e Dubois con 10. Già archiviata a fine primo tempo la gara con il Somaglia sul 47-23, poi Curtatone ha gestito con intelligenza. Prima della gara contro i lodigiani, i ragazzi del presidente Angelo Pinzi avevano vinto solo in trasferta, a Bergamo con Excelsior e Blu Orobica e a Colorno con il Casalmaggiore.

«Sono molto soddisfatto – afferma coach Bortesi – per il successo e la prestazione della squadra, che non ha mai preso alla leggera la gara e gli avversari». Toccata quota otto in classifica, si guarda al prossimo incontro ancora casalingo con Montichiari, che ha appena fatto suo il derby interno con Manerbio. Anche la Monteclarense vanta otto punti in graduatoria. «Un’altra sfida difficile – conclude il tecnico – ma lo sono tutte in questo girone. Altra partita da non sottovalutare».