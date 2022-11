Pallavolo Prima e Seconda Divisione – Rivarolo e Rigoletto sempre primi

Mantova Rivarolese e Rigoletto, nonostante abbiano perso entrambe al tie-break i rispettivi incontri, mantengono il primato nella Prima Divisione. Nella quarta giornata d’andata, il sestetto di Rivarolo è stato battuto davanti al suo pubblico dal Sabbioneta. A parte il primo set, il match è stato tiratissimo. Rigoletto invece ha ceduto alla Sberna Volta, dopo aver annullato il doppio vantaggio alle padrone di casa. Vola a una lunghezza dalle battistrada Castellucchio, che si è imposto in casa del San Leone Magno in rimonta per 3-1. Goito e Monzambano sono invece sempre ferme al palo. Goito ha ceduto al Pe.Go. per 3-0, mentre le collinari sul loro campo si sono arrese, col medesimo punteggio, al Borgo Virgilio. In collina la Linea Saldatura ha fatto suo il confronto con il Solferino con un altro netto 3-0. In Seconda Divisione femminile, si sono giocate solo due partite. Quarto successo di fila per la capolista Tg Consulting Davis, che ha fatto suo lo scontro diretto con Italcasa Porto, ora staccato di 6 punti. Prima vittoria per il Piubega-Asola, che ha espugnato il campo del Borgo Virgilio, ancora ultimo a 0 punti.