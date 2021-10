Un pieno di appuntamenti a ottobre con la libera università di Quistello

QUISTELLO Proseguono per tutto il mese di ottobre gli appuntamenti della Libera Università di Quistello negli spazi del cinema teatro Lux. Mercoledì, Giancarlo Malacarne racconterà Vincenzo I Gonzaga, quarto duca di Mantova, a cui vanno riconosciuti gli importantissimi investimenti in campo artistico, letterario e musicale, rendendolo un autentico mecenate spesso in competizione con le altre corti dell’epoca. Il 13 ottobre si parlerà di malattie reumatiche, tra riconoscimento, cura e prevenzione assieme a Gianfranco Ferraccioli, mentre il 20 l’artista Ferdinando Capisani illustrerà come Dante e la sua opera massima, la Divina Commedia, siano stati restituiti in maniera pittorica nel corso dei secoli e delle correnti artistiche. La stretta attualità sarà protagonista dell’ultimo appuntamento di ottobre, il 27, con il generale Giorgio Battisti che condurrà la serata dal titolo “Afghanistan: una tragedia preannunciata”, con un approfondimento sui vent’anni trascorsi dall’inizio della missione di pace del contingente occidentale in questo Paese, fino agli sviluppi più recenti, con la riconquista del potere da parte dei talebani. Tutti gli eventi si svolgeranno alle 15.30. L’unico appuntamento “extra muros” della rassegna sarà, invece, quello di oggi, con la visita guidata al Teatro Bibiena di Mantova curata dal professor Moreno Piccinini. (f.b.)