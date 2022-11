Calcio Promozione – Governolese, il mercato per trovare nuova linfa. Ma prima c’è l’Orceana

Governolo C’è grossa delusione in casa Governolese, dopo la bruttissima sconfitta rimediata in casa nello scontro diretto con il Suzzara. I Pirati sono ultimi con soli 5 punti, a -4 proprio dalle zebre, penultime. Non c’è stata, per ora, la tanto attesa scossa dal cambio in panchina, con Mutti e Bizzoccoli che avranno il loro bel da fare per ricostruire una squadra e un morale che sembrano ai minimi termini. La pazienza sembra davvero finita, con lo dirigenza pronta a fare correttivi in fase di mercato. Si profila una piccola rivoluzione. Tanti i nomi in ballo: si sa per esempio che piace Todeschi dall’Union Team. Akinbinu è un altro dei giocatori che potrebbe fare al caso della nuova guida tecnica, così come l’altro attaccante del Suzzara Mazzocchi, stimato dagli uomini mercato Tavernelli e Dalmaschio. Alcuni elementi, giocoforza, sono dati in uscita. Piacciono alle zebre, e non è un mistero, Pernigotti, Rigon e Solci, anche se i primi due potrebbero fare al caso anche del Carpenedolo di Eccellenza, che li avrebbe sondati negli ultimi giorni. Staremo a vedere.

Una delle novità più importanti in casa Pirata potrebbe però essere il ritorno del portiere Alex Freddi dalla Vecomp. Il ragazzo, come è noto, ha maturato un’esperienza nella Primavera 4 dei veronesi. Il classe 2005 potrebbe risolvere un problema importante a livello di quote, dando un’alternativa in più che oggi è stata sfruttata solo in una occasione (contro il San Lazzaro, con lo Juniores Mesoraca).

Poi ci sono anche le piste bresciane per i rinforzi: è noto da settimane l’interesse per il centrocampista ex Castel d’Ario Poli, e sarebbe un innesto in grado di dare qualità ed esperienza alla mediana governolese. Piace anche il centrale brasiliano Ricardo, che potrebbe arrivare nei prossimi giorni in prova, consigliato da Sodinha.

Prima della riapertura delle trattative, però, c’è ancora una partita da giocare, quella in trasferta sul campo dell’Orceana. Sarà probabilmente l’ultima occasione per tanti, per cercare una riconferma, e per dare (si spera) la svolta tanto attesa, che non è mai arrivata in un campionato di Promozione che per i rossoblù sembra diventato una catena dolorosa come quella dello scorso anno in Eccellenza.