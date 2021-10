Il consorzio del Parmigiano Reggiano vola a Colonia per Anuga

COLONIA Dal 9 al 13 ottobre, il Consorzio Parmigiano Reggiano sarà a Colonia per partecipare ad Anuga, la più importante manifestazione fieristica trade al mondo dedicata al food & beverage che, finora, ha richiamato oltre 4000 espositori da 94 Paesi. Il tema dell’edizione 2021 è “Transform” e pone l’accento sull’esigenza di una trasformazione sostenibile delle filiere alimentari. Una sfida quanto mai attuale, che il Consorzio sta affrontando lungo le cinque direttive del “Brand Manifesto”: territorio, ambiente, benessere animale, comunità e nutrizione.

Ad Anuga, il Consorzio sarà presente nella Hall 10.1 – stand H011 con un proprio spazio per ospitare riunioni e degustazioni.

“Il comparto Parmigiano Reggiano – afferma Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio – si presenta ad Anuga in ottima salute, con l’obiettivo di dare ancora più slancio a una crescita che, nel primo semestre 2021, ha registrato un aumento delle vendite a volume del +12,5% rispetto al periodo pre-pandemia. Anuga è una vetrina particolarmente importante per un prodotto come il nostro, con una quota export del 44% e che, solo nell’ultimo anno, è cresciuta del +10,7% a volume”.

Per questi motivi, quest’anno come non mai il Consorzio ha investito sull’estero: dei 26 milioni di euro stanziati nel 2021 per investimenti promozionali per lo sviluppo della domanda complessiva, quasi 10 milioni sono proprio destinati ai mercati internazionali. Un obiettivo che viene inseguito anche con tattiche del tutto inedite nella storia del Consorzio, come il lancio della prima campagna pubblicitaria sulle reti televisive di Francia e Germania. I due paesi, infatti, rappresentano il secondo e il terzo mercato estero per quota export (rispettivamente il 19% e il 18%).

La novità di questa edizione è il food truck che stazionerà di fronte al celebre Museo del cioccolato Imhoff di Colonia. L’offerta gastronomica è stata affidata allo chef JRE Oliver Röder, patron dello stellato Bembergs Häuschen a Euskirchen. Saranno tre i piatti in degustazione gratuita dalle ore 13 alle 20 dei giorni 10, 11 e 12 ottobre: verticale di Parmigiano Reggiano 24, 36 e 48 mesi, pasta mantecata nella mezza forma con schiuma di Parmigiano Reggiano e, dal menu stellato di Oliver Röder, Parmigiano Reggiano in tre consistenze – aria, crema e natura.