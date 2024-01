Basket serie C – Viadana fa il miracolo e batte il San Pio X nel derby

Viadana Grande vittoria del Viadana nel derby contro un San Pio X troppo discontinuo. I biancorossi sprofondano a -21 nel secondo tempo, poi nell’ultimo quarto arriva la rimonta, ma il finale sorride ai padroni di casa che brindano 87-77 davanti al pubblico amico al PalaFarina. Ritmi alti nei primi minuti, con Viadana che parte forte soprattutto dalla lunga distanza e il San Pio X resta attaccato grazie a una serie di azioni ben costruite. Il primo allungo dei padroni di casa sul 12-6 viene ripreso dalla squadra di Gabrielli, che Barrotta e Arici riesce ad accorciare fino al -2. L’ingresso di Raskovic porta ulteriore pericolosità ai biancorossi, finalmente in vantaggio. Viadana non molla, ma il San Pio X dà un’accelerata in attacco chiudendo il primo quarto 27-31. In avvio di secondo periodo, i virgiliani toccano il +8. I gialloneri tornano a contatto coi soliti canestri da tre punti (tanti vengono comunque ben contestati dalla difesa del San Pio X), ma capitan Malagutti e compagni sono bravi a conservare almeno due possessi di vantaggio. Nella seconda metà del quarto il San Pio X s’inceppa, mentre Viadana cresce in modo importante. Così, un break di 17-4 consente ai rivieraschi di tornare in vantaggio e mettere un +6 all’intervallo (51-45 al 20’). Nella ripresa il San Pio X subisce un parziale pesante da parte di Viadana. I gialloneri sono in fiducia e nei primi tre minuti mettono a segno 12 punti. Dopo il timeout di coach Gabrielli, i mantovani riducono i danni in difesa, ma non riesco a sbloccarsi in attacco. Infatti, il primo canestro dal campo arriva solo al 27’, mentre Viadana tocca il +21. L’inizio dell’ultimo quarto è poco incoraggiante per i virgiliani che faticano a organizzare una rimonta. La svolta arriva grazie ai canestri di Raskovic, Arici e Barrotta che danno energia al resto della squadra. Il San Pio X si sblocca e con aggressività ed efficacia riesce clamorosamente a riaprire del tutto l’incontro. Adesso è Viadana a essere in difficoltà, coi virgiliani che riescono a tornare sotto fino al -4 (77-73 al 37’). Sullo 0/2 dalla lunetta di Barrotta, però Viadana riprende a segnare e ricaccia indietro gli ospiti, chiudendo il derby 87-77. Domenica 28 alle 18, il San Pio X ospiterà Mazzano in uno scontro diretto cruciale per le prime tre posizioni. Viadana sarà a Gussago sabato 27 alle 18.30.