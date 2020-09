Tiro a volo – Regionale Compak, trionfa il San Fruttuoso

CASTEL GOFFREDO Nonostante alcune sovrapposizioni di gare di questa stagione compressa per l’emergenza sanitaria, che in alcuni casi ha, gioco forza, limitato o per meglio dire distribuito su più fronti le presenze dei tiratori, questo campionato regionale estivo riservato al Compak ha retto bene, anzi benissimo. I dati di una presenza media di 91 tiratori per ciascuna delle 4 tornate della kermesse, con un totale di 364 tiratori che si sono alternati sulle pedane di Fagnano, del San Fruttuoso, di Mesero e di Arluno, sono il segnale tangibile delle potenzialità di crescita della specialità. Il campionato si articolava sulla distanza dei 75 piattelli per ciascuna prova, con classifica generale stilata per penalità e la possibilità, solo a livello individuale, di poter scartare la prestazione meno performante.

Veniamo ai titoli regionali, che hanno confermato la superiorità dei portacolori mantovani del San Fruttuoso di Castel Goffredo nella corsa allo scudetto delle Società rispettando i favori dei pronostici della vigilia. Va dato comunque atto ai più diretti avversari di aver impreziosito le gare, soprattutto l’ultima in calendario, dove a brillare è stato il team di casa del Tav Arlunese, risultato che vale un meritato argento, mentre il bel tentativo nella penultima tornata di inserirsi nella corsa verso il podio dei tiratori del Tav Il Campanile di Mesero ha fruttato comunque loro un bronzo di prestigio. In ambito individuale, a cucirsi sul petto lo scudetto regionale degli Eccellenza è stato Nicola Amadei del San Fruttuoso, che ha preceduto il compagno di scuderia Luca Pederzoli. Sempre tra le categorie, nei Prima a salire sul gradino più alto del podio è stato Paolo Grasselli (Valle Duppo), nei Seconda Emanuele Cardinetti (Compak Bergamo), con piazza d’onore per Stefano Camoni del San Fruttuoso, mentre tra i Terza categoria a brillare è stato Daniele Valerio Consoli (Mesero). Nel settore delle qualifiche, scudetto regionale tra i Senior per Narciso Gazzurelli, ancora del San Fruttuoso, e terzo posto per Gabriele Linetti, mentre la volata tra i Veterani ha premiato il super favorito Giovanni Zamboni, bandiera del club goffredese. Tra le lady, successo di Ana Cecilia Petagine (Mesero) davanti a Veronica Bertoli del San Fruttuoso. Nel Settore Giovanile, a guadagnarsi il titolo regionale è stato Mirko Boniotti (Arlunese).

Al termine delle premiazioni, sono stati ufficializzati i nomi dei tiratori che rappresenteranno la Lombardia al Campionato italiano delle regioni in programma domenica 4 ottobre sulle pedane mantovane del Tav San Fruttuoso: sono Nicola Amadei, Damiano Facciolati, Narciso Gazzurelli, Filippo Falcina, Michele Gheza e Franco Deldossi.

Classifiche Campionato regionale estivo di Compak

Società: 1) San Fruttuoso 11 pen.; 2) Arlunese 32 pen.; 3) Mesero 40 pen.

Eccellenza: 1) Nicola Amadei (S. Fruttuoso) 5 pen.; 2) Luca Pederzoli (S. Fruttuoso) 6 pen.; 3) Costantino Pucci (Arlunese) 9 pen.

Prima: 1) Paolo Grasselli (Valle Duppo) 5 pen.; 2) Mauro Svanera (V. Duppo) 9 pen.; 3) Costantino Pucci (Arlunese) 9 pen.

Seconda: 1) Emanuele Cardinetti (Compak Bergamo) 7 pen.; 2) Stefano Camoni (S. Fruttuoso) 9 pen.; 3) Giuseppe Ripoldi (Mesero) 32 pen.

Terza: Daniele Valerio Consoli (Mesero) 4 pen.; 2) Michele Gheza (Valle Duppo) 5 pen.; 3) Franco Deldossi (Compak Bergamo) 6 pen.

Senior: 1) Narciso Gazzurelli (S. Fruttuoso) 2 pen.; 2) Damiano Facciolati (Arlunese) 4 pen.; 3) Gabriele Linetti (S. Fruttuoso) 4 pen.

Veterani: 1) Giovanni Zamboni (S. Fruttuoso) 0 pen.; 2) Gianmario Ferrari (Compak Bergamo) 21 pen.; 3) Luigi Salvoni (Mesero) 32 pen.

Lady: 1) Ana Cecilia Petagine (Mesero) 4 pen.; 2) Veronica Bertoli (S. Fruttuoso) 6 pen.; 3) Alessandra Comina (Valle Duppo) 17 pen.

Giovanile: 1) Mirko Boniotto (Arlunese) 16 pen.; 2) Federico Busi (Compak Bergamo) 31 pen.; 3) Matteo Cartabia (Mesero) 40 pen.