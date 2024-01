Variante al centro abitato di Marengo, la Provincia individua la soluzione progettuale

MANTOVA Approvato in linea tecnica, con decreto del Presidente della Provincia, il Documento di fattibilità delle alternative progettuali per la realizzazione della Variante della S.P. 17 Circonvallazione sud del centro abitato di Marengo.

Il tratto della provinciale 17 che attraversa il centro abitato di Marengo presenta una serie di criticità, di cui l’ente è a conoscenza. Di recente sono arrivate segnalazioni anche dal Comune di Marmirolo e da un comitato di cittadini.

“In accordo con il Sindaco Paolo Galeotti – annuncia il Presidente Carlo Bottani – la Provincia intende quindi risolvere le diverse criticità del tratto stradale con una sua riqualificazione. L’Area Lavori Pubblici per questo ha redatto il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali con tre alternative per poter analizzare e poi individuare la soluzione più idonea. La scelta tra le tre possibili suluzioni è stata condotta sulla base di considerazioni che hanno guardato alla funzionalità, alla sicurezza e al costo dell’opera”.

La soluzione individuata è la tre che comporta una spesa complessiva di 7.300.000 euro e garantisce una migliore funzionalità dal punto di vista viabilistico, minimizzando l’occupazione di terreno agricolo di pregio, con conseguente limitato impatto territoriale.

I problemi maggiori dati dall’attuale assetto viabilistico sono dovuti al continuo passaggio di automezzi pesanti, che genera degrado ambientale, inquinamento atmosferico e acustico, presenza di immobili di rilevanza storico-culturale che rischiano di essere danneggiati dal transito di mezzi pesanti, elevato livello di rischio di incidentalità correlata alla presenza di gruppi di edifici adiacenti alla strada (limitazione della visibilità), numerosi accessi carrai che insistono sulla provinciale con automezzi che si immettono sulla strada in condizioni di scarsa visibilità.

Inoltra, secondo le previsioni del vigente Piano Cave provinciale, si ipotizza un ulteriore incremento del traffico pesante, con ulteriore peggioramento della situazione viabilistica in generale.

Attualmente l’opera non è prevista nella programmazione dell’ente in quanto, in questa fase preliminare, si approva il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali. Sono in corso le negoziazioni per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla futura realizzazione dell’intervento.

“L’intervento riveste carattere d’urgenza per i motivi elencati prima e per questo abbiamo proceduto all’approvazione in linea tecnica del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali per poter proseguire con l’iter progettuale dell’opera” conclude Bottani.

“Insieme ai cittadini abbiamo evidenziato la necessità di affrontare il problema del traffico pesante nel centro abitato di Marengo posto proprio all’incrocio di due strade provinciali – rimarca il sindaco di Marmirolo Paolo Galeotti -. Ringrazio il Presidente Bottani e l’Area Lavori Pubblici della Provincia per l’attenzione prestata alle nostre richieste e per il lavoro svolto nella definizione di un progetto risolutivo. Insieme a breve, molto probabilmente l’1 marzo 2024 alle ore 20.45 nella sala Civica di Marengo presenteremo il progetto ai cittadini. La nostra Amministrazione fin da ora sarà impegnata ad affiancare la Provincia nella ricerca di finanziamenti per la realizzazione dell’opera”.