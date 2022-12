San Benedetto Po – By pass ponte, la riunione slitta al 30 dicembre

San Benedetto Po Slitta al 30 dicembre la riunione – inizialmente calendarizzata per il 19 dicembre, poi spostata una prima volta al 23 – del Comitato Tecnico Consultivo sulla questione della piastra che completerebbe il by pass sul ponte di San Benedetto.

Riunione in cui parteciperanno due professionisti a testa per Toto Costruzioni e Provincia, e il docente universitario ed esperto di diritto pubblico Gino Scaccia. Un passaggio fondamentale per dirimere la divergenza ancora esistente tra i due soggetti relativamente alla natura dell’intervento: perizia di variante per Palazzo di Bagno – che ha già redatto un progetto – intervento complementare per l’azienda costruttrice. Per il momento non si sono registrati avvicinamenti, sul punto, tra i due soggetti interessati.