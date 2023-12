Basket serie C – Stings, la vendetta è servita: Gussago ko

Curtatone Decima vittoria di fila per la corazzata Jb Stings. Il quintetto di Pablo Romero si conferma assoluto dominatore del girone D, dopo aver vinto ieri sera alla Tea Arena, per 90-66, lo scontro diretto con il Yes Basketball Gussago, allungando così in cima a +6 sui diretti rivali. Si è anche vendicato dell’unico stop subito nel girone d’andata (78-73). Ieri gli ospiti, per nulla intimoriti di confrontarsi con la capolista, hanno retto alla grande nei primi due quarti (26-21, 41-35). Durante l’intervallo il coach argentino ha fatto la voce grossa con i suoi, e al ritorno in campo i biancorossi hanno alzato il livello per mettere la mani sul match, tanto che il terzo periodo si è chiuso sul 64-58. Nell’ultimo quarto il quintetto virgiliano ha costruito il successo, allungando con un secco parziale di 26-8, archiviando la pratica sul 90-66, con i ragazzi di Guindani rimasti di stucco. Applausi per capitan Boudet, in evidenza con 25 punti. Nel Gussago ha retto il confronto con 21 punti Roljic.

«Campionato diverso da quelli che ho affrontato finora – afferma Francesco Ihedioha, ieri tra i protagonisti con 14 punti – Più difficile perché più “sporco”, bisogna adattarsi a un non-fischio o a una botta in più, ma lo sapevo e mi devo solo adattare. Abbiamo difeso forte alla fine e siamo stati bravi a imporre il nostro ritmo, anche quando loro hanno cercato di cambiarcelo, restando uniti e compatti. Così siamo arrivati dove volevamo».

Ora la pausa per le festività: i Jb Stings tornano in campo il 7 Gennaio quando ospiteranno il Pentavac Chiari, piegato 105-74 all’andata.