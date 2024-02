Calcio a 5 Serie A – Saviatesta, altra sfida salvezza: arriva Cosenza

Mantova Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Il Saviatesta Mantova ha rispettato il pronostico e ha centrato la terza vittoria stagionale (la seconda calcolata) superando l’Olimpia Verona. Primo snodo cruciale di una stagione con molte ombre e poche luci a cui farà seguito, stasera (ore 20), la sfida che i biancorossi di Milella dovranno affrontare al NeoLu di Lunetta contro la Pirossigeno Cosenza, reduce dal prestigioso pareggio in rimonta contro la corazzata Napoli. «Dopo il successo ottenuto contro Verona arriva un’altra partita cruciale, fondamentale per noi – ha commentato il direttore generale virgiliano Cristiano Rondelli – contro una squadra che ha dato del filo da torcere al Napoli. Quindi mi aspetto una partita molto difficile perché Cosenza è una compagine ben organizzata, che si è rinforzata nella campagna di mercato invernale. Noi però non possiamo mollare niente e non possiamo fare calcoli. Finché la matematica non ci condanna proveremo a salvarci. Cercheremo di giocarcela a viso aperto e faremo di tutto per trovare un’altra vittoria che potrebbe riaccendere un po’ di entusiasmo».

Il successo contro l’Olimpia ha tuttavia lasciato anche uno strascico negativo, visto che i biancorossi hanno perso un giocatore importante come Jesulito per infortunio. «Unica nota stonata della gara con Verona – ha constatato il dg biancorosso – è stato appunto l’infortunio occorso a Jesulito. Sembra una cosa seria e ancora non sappiamo se potrà essere della gara, ma dubito visto com’è uscito dolorante dal campo. Un altro infortunio alla caviglia dopo quello di Misael, che da oltre un mese è ai box. Per noi è sicuramente una perdita importante – ha continuato Rondelli – tuttavia sono convinto del fatto che chiunque andrà in campo ce la metterà tutta per portare a casa una vittoria che potrebbe darci quell’entusiasmo e quello slancio giusto in vista del rush finale di stagione».