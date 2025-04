Bocce – “Memorial Galletti”: Rizzi e Russo d’argento. Luca Bonifacci campione provinciale cat. A

Mantova Successo per il 2° Memorial Giampietro Galletti, gara serale, regionale e organizzata dalla bocciofila Nuova Roverbellese in memoria di Giampietro, socio e amico di tutti i bocciofili mantovani e dei comitati limitrofi. Giampietro, oltre essere stato un grande appassionato dello sport delle bocce, ha ricoperto il ruolo di arbitro regionale, istruttore giovanile, consigliere nel comitato Fib di Mantova con il presidente Zanini e delegato Fib provinciale. Gara con due finali: nella specialità individuale di categoria A, con la partecipazione di 22 atleti, e di coppia, con finale unica per le categorie B-C e la partecipazione di 46 formazioni di cat. B e 62 di cat. C., separate al possibile. Sul gradino più alto del podio di categoria A, con finale a terzine, è salito Giammatteo De Carli, portacolori della bocciofila Old Vigasio Verona. Secondo Paolo Bolognesi (Baldini S.T.M. Bologna) e terzo Rodolfo Grazioli (F.P. Castellucchio). Per le categorie B/C, primi classificati Devis Lodi Rizzini-Attilio Zanotti (Castellucchio) e al secondo posto con l’argento Federica Rizzi-Emanuele Russo (Nuova Roverbellese). Terzi e quarti classificati: Gino Pizzamiglio-Oscar Lusenti (Castellana) e Alberto Caldana-Massimo Cappi (Villa Pomese). Dal quinto all’ottavo posto: Samuele Danesi-Riccardo Previtali (Arcos Brescia), Oriana Perina-Ferruccio Zanini (Voltese), Daniele Franchini-Maurizio Treccani (Castellana), Mauro Solera-Luciano Mora (Pegognaghese).

Le premiazioni sono state condotte dal presidente William Bertazzoni, con la partecipazione di Morena, moglie di Giampietro, che ha ringraziato tutti i partecipanti, la Bocciofila Nuova Roverbellese per l’organizzazione della gara, il numeroso pubblico che ne ha fatto da cornice in tutte le serate e il direttore di gara Stefano Morandi.

Campionati Provinciali

Domenica 13 aprile, sulle corsie della Montata Carra, ha conquistato il titolo provinciale nella specialità individuale di categoria A Luca Bonifacci dell’F.P. Castellucchio. Campione provinciale con finale a terzine di categoria B Giancarlo Zucchelli della Nuova Roverbellese; secondo classificato Urbano Bertazzoni (Montata Carra) e terzo Diego Beltrami (Gazoldese). Conquista il titolo provinciale nel derby di categoria C alla quarta partita di gioco Carlo Malvezzi della Villa Pomese contro Remo Faccin. Al terzo e quarto posto Luciano Mora (Pegognaghese) e Massimo Tessari (Arci Gonzaghese).

Prossimi eventi

Da lunedì si sono susseguite le partite di qualificazione del 4° Trofeo Ruggero Mazza, gara regionale, serale, per le categorie B, C e D nella specialità di coppia organizzata dalla Bocciofila Pegognaghese. Oggi la finale. Domenica 27 aprile, sulle corsie della Montata Carra, si terranno le partite per l’assegnazione dei titoli provinciali nella specialità di terna per le categorie B/C.