Basket Serie C – L’Artes SPX si prepara per la serie contro Bottanuco. Coach Tosetti: “Sfida tosta, ma siamo in fiducia”

Mantova Il cammino nella post-season dell’Artes SPX Mantova comincerà contro Bottanuco. Dopo aver concluso al primo posto la stagione regolare, nei quarti di finale dei play off di serie C, i biancorossi incroceranno i brianzoli in una serie al meglio delle tre partite. Gara-1 si giocherà domenica 27 aprile alle 18 alla Tensostruttura San Pio X, mentre gara-2 sarà mercoledì 30 alle 21.15 a Bernareggio. L’eventuale bella si giocherà domenica 4 maggio (alle 18) sempre alla Tensostruttura San Pio X.

Bottanuco ha terminato la regular season in ottava posizione con 28 punti, frutto di sei vittorie in casa e otto in trasferta. In altri termini, i brianzoli sono una delle squadre che ha perso meno fuori casa in tutto il girone H (solo cinque sconfitte). Nei due precedenti stagionali, il San Pio X ha ottenuto una vittoria e una sconfitta. La gara d’andata è terminata sul punteggio di 73-63 per Bottanuco. Al ritorno, invece, è arrivato un successo per 93-87 al PalaSguaitzer dopo un tempo supplementare.

«Bottanuco è una squadra davvero tosta – avverte coach Ciro Tosetti – come abbiamo avuto modo di constatare durante la stagione regolare. Mi aspetto una serie molto dura ed è per questo motivo che sfrutteremo a dovere la pausa del weekend di Pasqua per ricaricare le nostre energie e prepararci fisicamente e mentalmente a questa serie. Di sicuro, ci presentiamo a questi play off in ottima forma, reduci da 10 successi nelle ultime 11 partite (e imbattuti nelle gare casalinghe, ndr). Nel girone di ritorno siamo cresciuti nel gioco di squadra e sappiamo di avere a disposizione tanti giocatori che possono essere determinanti in una serie di partite così ravvicinate. Abbiamo grande consapevolezza nei nostri mezzi, ma sappiamo anche che i play off saranno davvero difficili. A dimostrarlo è la classifica del nostro girone, con tutte le squadre raccolte in pochissimi punti. Ma ci faremo trovare pronti».