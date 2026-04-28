Lung Unit Asst Mantova, attività in crescita: nel 2025 seguiti 518 pazienti

Approccio multidisciplinare, attività in costante aumento e un perfezionamento del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale. La Lung unit di Asst Mantova cresce, per un a risposta a 360 gradi ai pazienti con patologie polmonari oncologiche.

Concorrono a questa importante attività le strutture di Pneumologia, Chirurgia Toracica, Oncologia, Anatomia Patologica, Medicina Nucleare, Radiologia, Radioterapia, in una logica interdisciplinare. I vari specialisti di Asst Mantova collaborano fra loro attraverso riunioni multidisciplinari, discussione dei casi clinici, presa in carico del paziente, organizzazione del processo diagnostico, comunicazione della diagnosi, scelta della terapia, che può essere chirurgica e farmacologica.

“Nel 2025 – spiega il direttore della struttura di Pneumologia Massimiliano Beccaria – i casi seguiti sono stati 518, contro i 445 del 2022, anno di riferimento dopo il periodo Covid. Un dato che indica un ricorso sempre più frequente a questo percorso, attivato ufficialmente nel 2024 e che copre tutte le fasi della malattia”.

Il paziente giunge in ambulatorio – in genere pneumologico – a seguito del riscontro con radiografia o tac di una lesione polmonare sospetta, o più semplicemente per sintomi cronici (come tosse) o di allarme come emoftoe (emissione di catarro striato di sangue). Dopo la valutazione, interviene la figura del case manager che provvede a organizzare, nell’arco di una settimana, tutti gli esami necessari alla stadiazione e alla diagnosi: tac torace con mezzo di contrasto, pet total body, tac encefalo con mezzo di contrasto, prove di funzionalità respiratoria, fibrobroncoscopia con biopsia ed esame istologico.

Successivamente alla biopsia la struttura di Anatomia patologica, che ha la possibilità di ricercare eventuali mutazioni geniche grazie alla strumentazione donata negli anni scorsi da Iom-Istituto Oncologico Mantovano, procederà alla definizione istologica della patologia. Il caso, nel frattempo, viene discusso una prima volta collegialmente per definire il piano terapeutico futuro o vagliare possibili problematiche collegate alla procedura diagnostica.

La discussione multidisciplinare deciderà poi l’approccio più appropriato: chirurgico, con conseguente presa in carico da parte dei professionisti della Chirurgia; oncologico con o senza radioterapia e trattamento a cura delle strutture deputate. Il follow up è sempre multidisciplinare.

Come si accede al percorso? Il medico di medicina generale può inviare una mail all’indirizzo lungunit@asst-mantova.it per segnalare un caso sospetto in modo che l’ambulatorio dedicato possa subito attivarsi.

“Un obiettivo chiave del 2026 – precisa Massimiliano Beccaria – è quello di utilizzare la piattaforma regionale della telemedicina per avviare il teleconsulto asincrono con i

medici di medica generale, in modo da rendere più fluida ed efficiente la presa in carico del paziente con sospetta neoplasia del polmone”.

Il direttore della Chirurgia Toracica Angelo Carretta spiega: “L’approccio multidisciplinare consente non solo di ridurre i tempi complessivi della diagnosi e del trattamento, ma anche di migliorare i risultati in termini di sopravvivenza, grazie alla possibilità di offrire al paziente le strategie di cura più efficaci ed aggiornate, disponibili al Poma, quali la diagnostica radiologica, anatomo-patologica e pneumologica avanzata, la chirurgia mini-invasiva e i trattamenti oncologici e radioterapici di nuova generazione. Deve essere inoltre tenuto in considerazione che l’obiettivo della Lung Unit è anche quello di definire la strategia di cura ideale in rapporto alle fragilità del paziente, aspetto fondamentale dato l’aumento dell’età media della popolazione e la frequente presenza malattie cardiovascolari e respiratorie associate”.

La Lung Unit potrà svolgere anche un ruolo cardine nei confronti dello screening con TAC a basso dosaggio, che costituisce un programma di prevenzione del tumore polmonare in fase di attivazione a livello regionale, al quale ASST Mantova ha in programma di aderire.