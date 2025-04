Calcio 2a Categoria – Mussetola: “Rapid Olimpia, resettiamo tutto e guadagniamoci il terzo turno dei play off”

Gazoldo Dimenticare in fretta lo scivolone di domenica col Pomponesco, che ha dato disco verde alla promozione della Dinamo, per pensare al terzo turno play off. La Rapid Olimpia deve vincere, per avere la certezza di far “saltare” gli spareggi interni al girone. Casaloldo e Soave sono in agguato e sperano di contenere il distacco entro i 9 punti. «Il campionato lo ha vinto la Dinamo, non lo abbiamo perso noi – spiega mister Fabio Mussetola -, la Dinamo ha gente esperta, di caratura, noi come neopromossi siamo contenti di come è andata, la nostra età media è sui 23 anni. Quando si è prossimi alla chiusura della stagione regolare aumentano le difficoltà, la Dinamo l’avevamo nettamente sconfitta da noi, a Gonzaga abbiamo perso. Iil pareggio col Pomponesco ci ha portato in dote un punto, che paradossalmente ci ha portato un vantaggio su Casaloldo e Soave. A Castiglione andremo in campo per vincere. Dobbiamo agguantare quella vittoria che ci eviterebbe un turno di spareggi».