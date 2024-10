Calcio 1a Categoria – Ciccone: “Villimpentese, è un periodaccio. Ma vogliamo riprenderci nel derby con la Sere”

Villimpenta Terzo stop di fila per la Villimpentese. I gialloblù partono subito forte col Gonzaga grazie alla rete di Boukaroua, ma nella ripresa si fanno rimontare dagli ospiti rimasti in dieci. «La sconfitta mi ha fatto infuriare – spiega mister Gerardo Ciccone – . È stata una gara equilibrata, ma nonostante il vantaggio e l’esperienza dalla nostro, abbiamo staccato la spina. Merito agli avversari che non hanno mai mollato. Sinceramente faccio fatica a spiegare il perché di tutto questo, ma è un periodo in cui non ci girano bene le cose per nostre responsabilità». Cinque punti nelle prime sei giornate è il bottino che il Villimpenta si è portato a casa. «Abbiamo avuto tanti infortunati – afferma il tecnico – . Lunghi e che non riusciamo a risolvere. La seconda motivazione è che siamo in difficoltà sulla gestione dei 90 minuti. Mentre l’ultima deriva dalle sconfitte: perdendo, svanisce anche la fiducia. Di sicuro, in questo momento la stagione non è positiva. Non ci nascondiamo, vogliamo provare ad arrivare almeno quinti. Se non dovessimo riuscirci, vorrebbe dire non essere migliorati e aver fallito». Domenica derby a Roncoferraro. «Con la Serenissima, vogliamo tornare a muovere la classifica. Avrei sognato di affrontarli in un momento diverso, con entrambe le squadre in posizioni più alte di classifica. Ma alla fine chi vince scaccia la crisi». «In cinque anni – conclude Ciccone – e non ho mai trascorso un periodo così brutto. Bisogna stare tranquilli e giocare come sappiamo, con un pizzico di cattiveria in più. Se mi sento in bilico? Con la società parliamo del mercato di riparazione. Mi dà fiducia».