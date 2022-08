Calcio a 5 Serie A2 – Saviatesta nel girone con le romane. Rondelli furibondo minaccia il ritiro

MANTOVA Lo scenario peggiore, quello che il Saviatesta Mantova non avrebbe voluto che si realizzasse, si è invece materializzato. La divisione ha reso noti ieri i gironi della prossima A2 di calcio a 5 e i biancorossi sono stati inseriti nel girone B, ovvero quello che ricomprende le squadre dell’Italia Centrale.

Nel girone A invece sono presenti la ligure Sampdoria e sarda Leonardo: per quest’ultima ci sarebbero stati problemi di scali aerei nel centro Italia. Va però ricordato che da anni, in Serie D di calcio a 11, le corregionali competono serenamente con le squadre del centro-sud. Viene così a crearsi la paradossale situazione di un Mantova, unica squadra lombarda, in un torneo fortemente caratterizzato dalla presenza laziale (ben 8 compagini), che ha innegabilmente anche un peso specifico a livello politico.

In più ci sono due toscane, una romagnola e una marchigiana, oltre ad una molisana e a una campana. L’unica vicina è la modenese Cavezzo. Un campionato che si presenta di grande sacrificio per i biancorossi, visto che Mantova è la punta più a nord di un raggruppamento che scende parecchio a sud.

«Decisione vergognosa e indegna – sbotta il dg del Saviatesta Mantova Cristiano Rondelli -, ci penalizzano oltremodo, ostacolandoci in maniera evidente. Potremmo prendere addirittura provvedimenti drastici alla luce di questa decisione, ovvero ritirare la squadra ripartendo da una categoria inferiore».

«Si tratta di una mancanza di rispetto bella e buona – rincara il dirigente mantovano -, costringerci a trasferte così lunghe significa buttare letteralmente via i soldi. In Divisione non c’è nessuno ferrato in geografia, visto che è lampante come una squadra lombarda non possa essere certo inserita in un girone del centro Italia. Siamo amareggiati per questa decisione, veramente non ci sono parole. Come ho detto, rifletteremo sul da farsi, con un format del genere rischiamo di farci 1.000/1.500 km di trasferta di media per ogni match fuori casa, contro i 250 del girone A, per un campionato Lnd. Fate voi i conti: quasi 30.000 km in totale».