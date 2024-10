Calcio Eccellenza – Il Castiglione corre ai ripari e tessera l’esterno Russo

Castiglione Il Castiglione si muove sul mercato per rafforzare la propria rosa e mette a segno un colpo importante, assicurandosi un atleta di livello, pescando tra i profili svincolati.

Dopo gli addii (consensuali) con il centrocampista in quota Sangiorgio, del difensore italobrasiliano Tulio Bagatini e del centrocampista Devis Talarico (e l’arrivo del centrocampista in quota Marcello Vasta), c’è un colpo di spessore in entrata: si tratta di Pio Russo, esterno offensivo classe 1999, ex Pergolettese e Virtus Ciserano Bergamo, Luparense e Crema. I presidenti Andrea Laudini e Giancarlo Perani, regalano dunque al nuovo mister Sergio Volpi una pedina di spessore per l’organico, in special modo il reparto offensivo.

Pio Russo, centrocampista offensivo cresciuto calcisticamente nei vivai di Inter e Spal, ha diverse esperienze nel calcio professionistico e in Serie D, ed è un giocatore estremamente versatile.

Esterno in grado di giocare su entrambe le fasce, sarà utile per il prosieguo del campionato dei mastini, anche alla luce del cambio di modulo che prevede un uso più massiccio di esterni offensivi.

Prosegue nel frattempo la preparazione della squadra rossoblù in vista dell’impegno di domenica prossima al Lusetti di Castiglione. Dopo una striscia terribile con ben quattro sconfitte consecutive, l’obiettivo sarà quello di ritrovare il feeling con la vittoria nello scontro casalingo con i bergamaschi del Città di Albino, alla ricerca di quella svolta che la società ha cercato di imprimere con il cambio di guida tecnica in panchina.