Calcio 2a Categoria – Roverbellese: Mazili lascia, ma resta alla Juniores. Caccia al tecnico da affiancare a Gazzoni

Roverbella La Roverbellese annuncia un cambio nello staff tecnico. Mister Ahmed Mazili, che affiancava in panchina Gazzoni dalla scorsa estate, ha deciso, in comune accordo con la dirigenza, di concentrarsi esclusivamente sulla gestione della squadra Juniores, di cui continuerà a ricoprire il ruolo di allenatore. La dirigenza della compagine gialloverde, guidata dal presidente Perini, è attivamente impegnata nella ricerca di un nuovo allenatore per la prima squadra che possa affiancare Gazzoni al posto dell’ex tecnico della Sustinentese. La Rove finora ha ottenuto 7 punti, frutto di una vittoria, quattro pareggi e una sola sconfitta. In vista della prossima gara casalinga, il difficile match contro la Dinamo Gonzaga, la Roverbellese sarà guidata dal solo Gazzoni e dovrà fare a meno del bomber D’Amico, ancora alle prese con un infortunio. Servirà ancora qualche settimana per rivederlo in campo.