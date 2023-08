Calcio 1a Categoria – La Poggese rinforza anche la dirigenza: l’ex Fabbrico Galantini è il nuovo dg

Poggio Rusco Altro colpo di spessore, stavolta in dirigenza, messo a segno dal presidente della Poggese Armando Castellano, col valido supporto del segretario amministrativo Davide Berselli e del segretario operativo Lucchini: arriva Maurizio Galantini, sino a qualche mese fa mister del Fabbrico. A Poggio avrà la mansione di direttore generale e di responsabile dell’area tecnica. «Il dg a Poggio mancava da qualche anno – osserva il presidente Castellano -, Galantini è un signor colpo per questa società, ha competenza e al contempo esperienza come allenatore, ma per la prima volta farà il dg. Lo abbiamo scelto perché vogliamo continuare a crescere. Sono contento di come procede la preparazione della squadra, impegnata da neopromossa in Prima categoria: sia il gruppo storico dei confermati che i nuovi lavorano con tanto impegno agli ordini di Emanuele Negrini, direi che si tratta di un buon segnale».