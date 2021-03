Calcio a 5 serie A – Saviatesta, Jeffe può tornare in panchina per il rush finale

Mantova Mister Jeffe potrebbe tornare in panchina. Questa la novità in casa Saviatesta dopo il pesante ko subito in Coppa Italia ad Eboli. La Coppa non era certo l’obiettivo principale della società biancorossa, ma poteva essere un buon test in vista degli ultimi due impegni della stagione contro Pescara e Padova, decisivi per la lotta salvezza. Un obiettivo ancora raggiungibile direttamente, oppure attraverso i playout. Attualmente Suton e compagni se la giocherebbero agli spareggi contro l’Aniene. Ma, nonostante ci siano ancora due partite da giocare per completare la regular season, le variabili che potrebbero sconvolgere gli scenari della lotta per non retrocedere sono davvero tante. Tanti intrecci anche con squadre che lottano per un posto nei playoff. Il Mantova si potrebbe salvare direttamente senza passare per i playout nel caso finisse con almeno 8 punti di vantaggio sull’Aniene (ora sono 4), che deve giocare contro Catania e Avellino. Due squadre che lottano, appunto, per piazzamenti nobili. «Non possiamo permetterci di fare calcoli sulle nostre avversarie – spiega il dg Cristiano Rondelli -. Dobbiamo pensare solamente alle partite contro Colormax e Padova». E contro il Pescara dovrebbe ritornare in panchina il tecnico brasiliano Jeffe. «Con lui – spiega Rondelli – non c’è nulla da ricucire. E’ stata solo una pausa di riflessione concordata. Non c’è stato nessun esonero». La società, però, chiede un ultimo sforzo a tutti: allenatore e squadra. Mancano due partite e anche i giocatori più esperti, arrivati a questo punto della stagione, dovrebbero dare maggiori garanzie in campo. L’agenda è già fissata: sabato prossimo il Colormax al NeoLu, poi la pausa per gli impegni delle nazionali e il 17 aprile gli ultimi 40 minuti a Padova. Martedì, intanto, si giocano due recuperi: Petrarca-Real San Giuseppe, col Mantova che deve tifare per i padovani, ed Eboli-Catania.