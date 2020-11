Calcio 1ª Categoria – Massarenti (Sermide): “Stop giusto, alla ripresa si facciano giocare i giovani il più possibile”

SERMIDE «Anche noi riprenderemo l’attività a gennaio, non avrebbe senso ricominciare ad allenarsi senza un chiaro orizzonte – dice il presidente del Sermide Gianni Massarenti -. Forse avremmo dovuto cominciare direttamente tutto il torneo a gennaio, come qualcuno aveva proposto a suo tempo: vedremo quale sarà il format, come verranno gestiti play off e play out. Giocare solo l’andata? Sarebbe meglio, faremo anche noi le nostre proposte al Crl».

Campionato fermo e allenamenti sospesi: per i giocatori si dovrà ricominciare praticamente daccapo: «Non credo che coi nostri giocatori ci saranno problemi, continueranno a dare il loro concreto apporto – prosegue Massarenti -, l’unico che aveva momentaneamente lasciato era stato Villani: dopo il chiarimento con mister Reggiani è rientrato nel gruppo. Il problema sponsor ritengo riguardi tutti, ora però siamo fermi e non è facile dare una concreta risposta».

Un altro problema è legato all’attività del settore giovanile: «L’attività deve andare avanti – continua il presidente -, è importante che i ragazzi almeno sino a giugno siano in grado di poter giocare, in seconda battuta, terminata l’attività, si potrebbero anche fare dei camp estivi».

Tutto rimandato al 2021, insomma, per i biancazzurri, che hanno fatto appena in tempo ad assaporare il ritorno in Prima Categoria dopo aver vinto il torneo di Seconda l’anno scorso. L’unico risultato positivo è arrivato con il successo sul campo del Curtatone: «Con Castenedolese e Pralboino abbiamo perso, ma la squadra ha fatto una buona prestazione. Specialmente a Castenedolo avremmo meritato il pari. Troppo forte, invece, l’altra compagine bresciana. Ci siamo rifatti col Curtatone: in quella gara abbiamo mostrato le nostre qualità. Il nostro obiettivo alla ripresa sarà quello della salvezza, ci faremo trovare pronti per la ripresa il 7 febbraio».