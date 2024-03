Calcio 1a Categoria – Serenissima-Governolese è un derby da brividi. Salvaterra: “Questa vale doppio”

Roncoferraro E’ la vigilia del derbissimo con la Governolese e la Serenissima ci arriva dopo la prova di forza sfoderata domenica a Goito nel match contro lo Sporting Club, vinto 3-1. Mattatori di giornata sono stati Mazzocchi, Boselli e Thomas Salvaterra, che commenta così la vittoria. «E’ stata una gara tosta – afferma il centrocampista – a dire il vero non sapevamo nemmeno se avremmo giocato a causa delle condizioni del campo. Tutto sommato alla fine è stata una bella gara: all’inizio ci siamo studiati, poi siamo riusciti a sbloccarla con Mazzocchi. Siamo rientrati in campo nella ripresa con la giusta mentalità e abbiamo trovato subito il gol del raddoppio, ma poco dopo Rasini l’ha riaperta. I conti li ho chiusi io a venti minuti dalla fine sfruttando un’incomprensione tra portiere e difensore, mettendo a segno la mia terza rete stagionale». Da un derby al Derby, quello con la D maiuscola. Domenica al “Nuvolari” di Roncoferraro arriva una Governolese in salute, ma con 7 punti in meno: «E’ la gara più sentita da queste parti – conferma Thomas – i punti valgono doppio. Vincerà chi avrà più fame, per questo entreremo in campo con la testa giusta per continuare il nostro percorso e allungare la striscia positiva di risultati». «L’obiettivo è quello di rimanere in alta quota – conclude Salvaterra – quindi più punti facciamo e meglio è. Pensiamo domenica per domenica e solo a noi stessi. Ovvio che guardiamo la classifica: non è vietato sognare, però rimaniamo umili e con i piedi per terra, soprattutto dopo i recenti pareggi con le squadre di bassa classifica che ci hanno fatto perdere un po’ di terreno dalla Verolese. Domani dobbiamo fare una grande prestazione, questa è l’unica cosa che conta, i risultati verranno di conseguenza».