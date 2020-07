Droga in tasca: 21enne segnalato

ASOLA I Carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere, nel corso dei vari servizi di perlustrazione del territorio, finalizzati anche per il contrasto allo spaccio e alla detenzione di sostanze stupefacenti, hanno segnalato una persona per uso non terapeutico di sostanza stupefacente.

Nello specifico, i Carabinieri della Stazione di Asola hanno controllato, presso un parco pubblico del luogo, J.S. 21enne residente nell’alto mantovano il quale, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”. Una successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai militari di rinvenire analoga sostanza stupefacente per un peso complessivo di 8 grammi circa.

J.S. è stato segnalato alla Prefettura di Mantova quale assuntore e la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro amministrativo. Continuano senza sosta i controlli posti in atto dai Carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere tesi all’identificazione della filiera dello spaccio su tutto il territorio dell’Alto Mantovano.