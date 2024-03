Pallavolo serie B – L’E’più per la vittoria al PalaPanini. L’Asolarem tenta il colpo a Fiorano

Mantova Il programma del 19esimo turno della serie B riserva all’E’più Viadana e alla Kema Asolaremedello un doppio confronto con squadre modenesi. La vicecapolista, a una lunghezza soltanto dalla regina Kerakoll Sassuolo, è ospite nel mitico PalaPanini del Modena Volley di Asta (ore 19.30, arbitri Iovinella di Padova e Silvia Longo di Rovigo), staccato di tredici punti e che di recente sul suo campo ha piegato il sestetto del Chiese. «Al PalaPanini non è mai semplice giocare. Gara molto difficile quella che ci attende – afferma il martello Tommaso Cordani – I nostri avversari sono cresciuti e si sono migliorati rispetto all’andata, come testimonia la loro classifica». Alla Kema invece di questi tempi non gira per il verso giusto. Ultimamente ha incassato quattro sconfitte consecutive contro formazioni emiliane (Ama San Martino in Rio, Canottieri Ongina, Modena Volley e Villa d’Oro Modena), scivolando nelle retrovie della classifica. Bisogna iniziare a fare punti per non rischiare di peggiorare la situazione. E stasera la squadra di Andrea Fasani e Luca Mutti è impegnata a Fiorano (ore 20.45, arbitri Ferrari di Brescia e Stazio di Milano) contro il Malagoli Spezzano di Bosi, reduce dalla sconfitta per 3-1 a Viadana, che insegue a cinque lunghezze la compagine avversaria. «Da parte nostra si impone un evidente cambio di rotta – afferma il presidente Nicola Cavallari che cerca di scuotere la squadra – Per quanto ci riguarda possiamo dire che ci attende una sfida quasi decisiva per il nostro campionato».