Precipita dal tetto del capannone: grave imprenditore

GOITO Precipita dal tetto del capannone mentre sta controllando la copertura: ora un uomo di 72 anni è ricoverato in gravi condizioni agli Spedali Civili di Brescia, dove è giunto in elisoccorso. L’incidente si è verificato ieri poco dopo le 11.20 in via Pellegrino Caso a Cerlongo di Goito.

A quanto pare l’uomo era salito sul tetto del capannone per controllare che non si fossero verificati dei danni, forse a causa del maltempo degli ultimi giorni. Ma mentre era sulla copertura, forse a causa di una distrazione, l’uomo è precipitato di sotto.

Nel momento in cui si è verificato l’incidente, sul posto non c’era nessun altro: a dare l’allarme sarebbe stato lui stesso. Sul posto sono arrivati nel giro di breve tempo i carabinieri e il 118 che ha fatto convergere a Cerlongo anche l’elisoccorso decollato da Brescia.

L’uomo è stato immediatamente preso in carico e, dopo le prime cure sul posto, è stato caricato sul velivolo che lo ha portato agli Spedali Civili di Brescia. L’uomo è giunto in codice rosso, ovvero in condizioni gravi: non è in pericolo di vita ma ha riportato numerosi traumi e per questo motivo è tenuto sotto stretto monitoraggio da parte dei medici bresciani. Da parte dei Cc sono in corso gli accertamenti del caso per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. L’episodio sarebbe comunque classificabile come indicente domestico.