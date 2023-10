Calcio 2a Categoria – Il bomberino Sottili racconta un Castellucchio “New”: “Più umile e spensierato”

Castellucchio Il Castellucchio rialza subito la testa dopo la sconfitta nel derby con l’Atletico Castiglione. I bianconeri piegano la Voltesi 3-0 e salgono al sesto posto con 7 punti, al pari della Ceresarese. Gara mai in discussione e successo meritato anche grazie alla doppietta di un ispirato Alex Sottili: «E’ stata una partita tosta – afferma il bomber – . Commettevano sempre fallo quando ripartivamo. Erano molto chiusi e per questo abbiamo faticato a segnare, nonostante creassimo tanto. Nella ripresa ci hanno concesso maggiori spazi e ne abbiamo approfittato. La gara è cambiata da quando hanno cambiato il loro centrale difensivo, ammonito, per non rischiare». «Il mio primo gol – ha poi continuato – l’ho segnato in tuffo da cross dalla destra. Mentre il secondo è nato da una ribattuta da limite area che ho ricalciato angolandola». Un buon avvio quello degli uomini di mister Omero Rossetti: «Quest’anno siamo una squadra fatta da ragazzi umili. Pensiamo solo a scendere in campo e fare del nostro meglio per aiutare la squadra. Rispetto alla passata stagione, noto più compattezza ed umiltà e soprattutto si respira buonumore nello spogliatoio. Pochi acquisti, ma mirati in ogni reparto: la quadra l’abbiamo trovata e ci divertiamo. Forse con l’Atletico potevamo pareggiare, col Quistello invece ci è mancato il giusto guizzo. Ma il calcio è così: l’avvio resta decisamente positivo. Non abbiamo obiettivi fissati, vogliamo arrivare almeno tra le prime cinque per giocarci i play-off, poi vedremo cosa dirà il campo».